Москва, , 19:24 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю 4 по 11 марта снизилась на четыре копейки и составила 50,89 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Пятно бензина на асфальте Pip Wilson

Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась в среднем на семь копеек и составила 54,97 рубля за литр.

По состоянию на 11 марта средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,56 рубля, марки Аи-95 — 51,57 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,16 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 26 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 1,4%.

Рост цен зафиксирован в шести российских регионах, наиболее существенный в Томской области — на 0,2%.

В Москве цены на бензин за неделю снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.