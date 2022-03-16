Кингстон, 16 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Ямайский исполнитель Aidonia (Шелдон Лоуренс) и рэпер Intence (Талон Габбидон) выпустили клип на сингл Psychopathic. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Aidonia 16 марта.

Скриншот YouTube Aidonia

В видеоклипе музыканты перемещаются на заброшенную местность, где исполняют строчки из авторской композиции. Съёмки работы проходили на территории Ямайки.

Напомним, что Aidonia начал музыкальную карьеру в 2004 году. В 2022 году состоялся выход нового релиза музыканта под названием Rat Trap.