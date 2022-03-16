Париж, 16 марта, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Вербовка наёмников, осуществляемая Украиной во Франции вызывает обеспокоенность французских спецслужб, сообщает 16 марта газета l'Humanité со ссылкой на представителей Главного управления внутренней безопасности Франции и Управления разведки и безопасности военного ведомства страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По утверждению издания, сейчас на территории Украины уже находятся порядка 70 «добровольцев» из Франции, большинство из которых — правые радикалы, симпатизирующие неонацистам.

При этом Иностранный легион Франции ведёт розыск дезертиров украинского происхождения. По словам начальника штаба Иностранного легиона полковника Антуана Флере, речь идёт о двух десятках солдат украинской национальности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.