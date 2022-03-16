Ижевск, , 19:14 — REGNUM В Удмуртию по программе «Земский доктор» с момента ее старта в 2012 году приехали около 750 специалистов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Так, за последние три года в Завьяловском районе начали работать 49 врачей, в Сарапульском — 11 врачей, в Можге и Сюмсинском районе — по 10 врачей», — уточнил он.

По программе «Земский фельдшер», которая стартовала в 2018 году, в села и деревни республики вышел на работу 91 медицинский работник.

ИА REGNUM напоминает, по условиям программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» при переходе для работы на село врачи получают выплаты в размере 1−1,5 млн рублей, средний медицинский персонал — 500−750 тыс. рублей. Средства можно направить на приобретение или строительство собственного жилья.