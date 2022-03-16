Москва, 16 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Угроза ядерного вооружения Украины была реальной, сообщил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза», — заявил российский президент.

Он подчеркнул, что «уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии нацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для него, конечно, была бы Россия».

Кроме того, Путин напомнил, что на территории Украины военные США создавали биологическое оружие.

«На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний», — рассказал глава российского государства.

«У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины по сути создавались компоненты биологического оружия», — подчеркнул Путин.