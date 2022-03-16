София, 16 марта 2022, 19:12 — REGNUM В Болгарии резко выросла цена на растительное масло. Об этом 16 марта пишет софийская газета «Факты».

Подсолнечное масло
Подсолнечное масло

Согласно официальной информации, только за последние два дня стоимость бутылки подсолнечного масла объемом в 1 литр повысилась на 0,50 левов ($0,28). Оливковое масло выросло в цене на 25%. При этом, по словам экспертов, указанная ситуация имеет «стойкую тенденцию к росту».

Напомним, ранее соответствующее подорожание заставило тысячи людей по всей стране выстроиться в длинные очереди в попытке купить растительное в продуктовых магазинах и супермаркетах по «социальной цене».

В связи с этим правительство Болгарии создало специальную комиссию по проверке «прозрачности» ценовой политики сотен торговых точек.

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