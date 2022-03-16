София, 16 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Болгарии резко выросла цена на растительное масло. Об этом 16 марта пишет софийская газета «Факты».

Подсолнечное масло

Согласно официальной информации, только за последние два дня стоимость бутылки подсолнечного масла объемом в 1 литр повысилась на 0,50 левов ($0,28). Оливковое масло выросло в цене на 25%. При этом, по словам экспертов, указанная ситуация имеет «стойкую тенденцию к росту».

Напомним, ранее соответствующее подорожание заставило тысячи людей по всей стране выстроиться в длинные очереди в попытке купить растительное в продуктовых магазинах и супермаркетах по «социальной цене».

В связи с этим правительство Болгарии создало специальную комиссию по проверке «прозрачности» ценовой политики сотен торговых точек.