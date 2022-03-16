Пловдив, Болгария, 16 марта 2022, 19:07 — REGNUM В результате специальной операции, проведенной сотрудниками полиции и Национального агентства по доходам Болгарии в городе Пловдив на юге страны, на одной из местных автозаправочных станций было выявлено 1700 литров топлива неизвестного происхождения. Об этом 16 марта сообщает БТВ.
Отмечается, что указанная партия бензина и дизельного топлива была доставлена в Болгарию нелегально из соседней Турции.
При этом правоохранители полагают, что в данном случае речь идет о деятельности преступной сети по сбыту нелегальных энергоносителей. Ранее на той же заправке инспектор обнаружил в общей сложности четыре тонны бензина.
Ведется следствие. Если вина руководства АЗС будет доказаны в суде, станция будет закрыта, а ее директор и бухгалтер — оштрафованы на крупную сумму.
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