Пловдив, Болгария, 16 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В результате специальной операции, проведенной сотрудниками полиции и Национального агентства по доходам Болгарии в городе Пловдив на юге страны, на одной из местных автозаправочных станций было выявлено 1700 литров топлива неизвестного происхождения. Об этом 16 марта сообщает БТВ.

George Shuklin Цистерна для перевозки бензина

Отмечается, что указанная партия бензина и дизельного топлива была доставлена в Болгарию нелегально из соседней Турции.

При этом правоохранители полагают, что в данном случае речь идет о деятельности преступной сети по сбыту нелегальных энергоносителей. Ранее на той же заправке инспектор обнаружил в общей сложности четыре тонны бензина.

Ведется следствие. Если вина руководства АЗС будет доказаны в суде, станция будет закрыта, а ее директор и бухгалтер — оштрафованы на крупную сумму.