Саранск, , 19:06 — REGNUM В Саранск 16 марта прибыл «Поезд Победы» — уникальная выставочная экспозиция, которая представлена в движущемся поезде. В поезде-музее побывал глава Мордовии Артем Здунов.

Глава Мордовии Артем Здунов в Поезде Победы Пресс-служба правительства Мордовии

В составе — девять вагонов, экспонаты в каждом из которых посвящены определенной вехе в истории Великой Отечественной войны. Посетители получают наушники и погружаются в события того времени с помощью мультимедийных технологий. Рассказ ведется от лица ветерана-железнодорожника, прототипом стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, возившейв годы войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

«Полное погружение в историю. Очень много исторического материала, много вещей тех времен, которые хочется осмотреть и потрогать. Отличный проект», — сказал по итогам экскурсии глава региона.

В Саранске поезд пробудет до 18 марта.

ИА REGNUM напоминает, «Поезд Победы» был создан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В октябре того же года он отправился по стране с Белорусского вокзала в Москве.