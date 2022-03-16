Дубай, ОАЭ, 16 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) рассказал подписчикам о своих ментальных проблемах. Он опубликовал серию постов на эту тему в историях личного аккаунта в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) в ночь на 16 марта.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Моргенштерн признался, что много ест, но при этом худеет «на глазах, превращаясь в скелета». Он также заявил, что сбрил усы и бороду, так как у него появилась повышенная раздражительность. «Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха», — говорит рэпер.

Ранее Моргенштерн представил видео на песню «12». В клипе артист затрагивает актуальную новостную повестку, а также рассказывает о собственном брате.