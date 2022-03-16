Вашингтон, 16 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Выступая на внеочередной сессии ЮНЕСКО постоянный представитель Киргизии Садык Шер-Нияз раскритиковал авторов заявления Организации по ситуации вокруг Украины за несдержанность и недипломатичность.

Флаг ЮНЕСКО

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По его словам текст этого документа не должен быть «эмоционален, требователен и ультимативен», а потому из него необходимо исключить слово «агрессия» и любые формулировки, демонстрирующие политическую предвзятость членов ЮНЕСКО.

«Как вы думаете, Макрон и Шольц употребляют в разговоре с Путиным такие слова? Я думаю, нет. Они подходят более дипломатично, сдержанно, потому что понимают, и мы все должны понять — мир на грани раскола. Скажу больше — мир на грани третьей мировой войны», — отметил Шер-Нияз.

Постпред Киргизии подчеркнул, что действия и заявления членов ЮНЕСКО «должны способствовать тому, чтобы погасить очаг конфликта, а не быть топливом для этого очага».