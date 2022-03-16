София, 16 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламент) Болгарии приступили к процедуре избрания главы Болгарского национального банка (БНБ). Об этом 16 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Nenko Lazarov Парламент Болгарии

Согласно официальной информации, в течение ближайших семи дней парламентарии рассмотрят около десяти кандидатур на пост руководителя финансового регулятора страны, а также выберут несколько его заместителей.

Соответствующее заседание 16 марта уже ознаменовалось рядом скандалов, поскольку основные политические партии Болгарии выдвинули собственных кандидатов на этот пост.

Напомним, срок полномочий нынешнего фактического директора БНБ Димитра Радева истек 24 июня 2021 года. При этом из-за бюрократических проволочек он остается на занимаемой должности.