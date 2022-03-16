София, , 18:53 — REGNUM Болгария способна принять на своей территории в общей сложности до 200 тысяч переселенцев с Украины, обеспечив их содержанием и правом на медицинскую помощь. Об этом 16 марта заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков, пишет софийская газета «Дума».

Липецкая область приняла беженцев с Украины Пресс-служба администрации Липецкой области

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В ходе своего посещения КПП «Дуранкулак» на болгарско-румынской границе 16 марта Петков отметил, что в настоящее время официальная София «делает всё возможное для приема беженцев».

Петков «Есть несколько контрольно-пропускных пунктов с Румынией, через которые украинские граждане въезжают в Болгарию, в ближайшее время все они увеличат свою пропускную способность».

При этом болгарское правительство призвало всех переселенцев с Украины официально оформить свое пребывание в Болгарии.

«Необходимо стать на учет в миграционную службу при МВД и подать документа на получение статуса беженца», — говорится в соответствующем документе правительства Болгарии.

Напомним, общее число переселенцев с Украины, прибывших на территорию Болгарии с 24 февраля нынешнего года, составило 87 225. При этом официально о предоставлении убежища попросили лишь 317 человек.

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