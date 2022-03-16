Оттава, 16 марта 2022, 19:35 — REGNUM Канадский рэп-исполнитель Drake (Обри Дрейк Грэм) сделал анонс эксклюзивной коллекции предметов, созданной совместно с Playboy. Информацию об этом приводит HipHopDX 16 марта.

Дрейк
Дрейк
Скриншот YouTube

Известно, что старт продаж предстоящей коллекции состоится 18 марта 2022 года. Ожидается, что среди результатов сотрудничества окажутся различные ювелирные украшения и одежда.

Напомним, что 3 сентября 2021 года Drake выпустил шестой студийный альбом Certified Lover Boy. Пластинка включила в себя 21 композицию.

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