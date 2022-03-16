Оттава, 16 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Канадский рэп-исполнитель Drake (Обри Дрейк Грэм) сделал анонс эксклюзивной коллекции предметов, созданной совместно с Playboy. Информацию об этом приводит HipHopDX 16 марта.

Скриншот YouTube Дрейк

Известно, что старт продаж предстоящей коллекции состоится 18 марта 2022 года. Ожидается, что среди результатов сотрудничества окажутся различные ювелирные украшения и одежда.

Напомним, что 3 сентября 2021 года Drake выпустил шестой студийный альбом Certified Lover Boy. Пластинка включила в себя 21 композицию.