Бишкек, , 18:47 — REGNUM Только за последние два месяца в правоохранительные органы Киргизии обратились 133 местных жителя, которые лишились 61 млн сомов (66,5 млн рублей), вложив их в различные финансовые пирамиды. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел сегодня, 16 марта.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

Наиболее часто финансовые пирамиды создаются в столице республики, а также в Иссык-Кульской области и во втором самом крупном городе страны — Оше.

В милицейском ведомстве отмечают, что в погоне за легкими деньгами киргизстанцы очень часто влезают в долги, чтобы отнести деньги «благодетелям», которые обещают им огромные дивиденды за короткий срок.

«Финансовые пирамиды могут маскировать практически под любые формы организаций», — констатируют в МВД Киргизии.