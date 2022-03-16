Лима, 16 марта 2022, 19:11 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо отказался 15 марта объявлять о проведении всеобщих досрочных выборов, чтобы в последний раз добиться попытки договориться с Конгрессом. Об этом сообщает новостное агентство Andida со ссылкой на заявление главы кабинета министров Анибаля Торреса.

Педро Кастильо
Педро Кастильо
Braian Reyna Guerrero

«Мы демократы, так давайте же сделаем последнюю демократическую попытку договориться с различными сторонами Конгресса, может быть, мы добьемся соглашения», — сказал Кастильо Торресу.

На пресс-конференции глава правительства согласился дать президенту последнюю попытку, что впоследствии привело к успешным переговорам и снятию вопроса о досрочных выборов, к которым призывал Конгресс.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Перу признал свои ошибки в руководстве страной