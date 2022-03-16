Лима, , 19:11 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо отказался 15 марта объявлять о проведении всеобщих досрочных выборов, чтобы в последний раз добиться попытки договориться с Конгрессом. Об этом сообщает новостное агентство Andida со ссылкой на заявление главы кабинета министров Анибаля Торреса.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

«Мы демократы, так давайте же сделаем последнюю демократическую попытку договориться с различными сторонами Конгресса, может быть, мы добьемся соглашения», — сказал Кастильо Торресу.

На пресс-конференции глава правительства согласился дать президенту последнюю попытку, что впоследствии привело к успешным переговорам и снятию вопроса о досрочных выборов, к которым призывал Конгресс.

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