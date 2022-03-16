Манчестер, Великобритания, 16 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. 16 марта издание The Guardian опубликовало список из пяти специалистов-кандидатов на пост главного тренера основной команды «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, в шорт-лист «красных дьяволов» входят Томас Тухель («Челси»), Луис Энрике (сборная Испании по футболу), Эрик тен Хаг («Аякс»), Маурицио Почеттино («Пари Сен-Жермен») и Хулен Лопетеги («Севилья»).

Действующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» является немецкий специалист Ральф Рангник. Контракт немца с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2022 года. После истечения срока соглашения Рангник станет консультантом клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», одержав четырнадцать победи набрав пятьдесят очков, занимает пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.