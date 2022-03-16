Курган, 16 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Белозерском районе Курганской области выражают соболезнования семьям и родным двух воинов, погибших в ходе спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает районная газета «Боевое слово».

Дарья Драй ИА REGNUM Вечная память

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Погибший офицер Илья Пилюгин родился 7 мая 1995 года в деревне Юрково. Окончил Светлодольскую среднюю школу.

«Илья учился только на «4» и «5», неоднократно занимал призовые места в школьных и районных олимпиадах, всегда с заинтересованностью участвовал в патриотических мероприятиях. Он пользовался уважением и авторитетом не только у учителей и одноклассников, но и у всех учеников школы и односельчан. После окончания школы в 2013 году Илья поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Закончив его на отлично, Илья не раздумывая связал свою жизнь с воинской службой», — сообщается в некрологе.

Ещё один выпускник Светлодольской средней школы, воин-контрактник Александр Тарханов погиб в ходе спецоперации Вооружённых сил России на Украине.

Александр родился 20 декабря 2000 года в Октябрьском районе Югры, в посёлке Приобье. В 2001 году семья переехала в Курганскую область в село Мендерское Белозерского района. С 2008 года Александр обучался в Светлодольской средней школе.

«Саша честный, порядочный, отзывчивый человек, добросердечный товарищ и надежный друг. После окончания 9-го класса он пробовал себя в разных профессиях, но решил связать свою жизнь со службой в Российской армии», — вспоминают о погибшем в школе.

В памяти земляков вместе с печалью и скорбью всегда будет жить светлый, мужественный образ воинов — сынов Отечества. Именно такие воины, офицеры и контрактники, сегодня с мужеством и героизмом, честью, достойной своих предков, выполняют свой воинский долг, говорится в соболезнованиях от администрации Белозерского района.