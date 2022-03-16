Токио, , 18:46 — REGNUM В японской префектуре Мияги отмечены волны цунами высотой до одного метра, сообщает 16 марта главное метеорологическое управление Японии.

Цунами в Японии Lagranepoca.com

Угроза цунами была объявлена после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло к северо-востоку от Японии в Тихом океане.

Очаг сейсмических толчков залегал на глубине 60 км.

Сильные колебания земной поверхности ощущались в нескольких префектурах в северо-восточной и северной частях Японии.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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