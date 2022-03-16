Киев, , 18:47 — REGNUM Украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) объяснил, почему многие российские артисты уезжают в «отпуск» за границу. Об этом он рассказал в интервью изданию News.ru.

Андрей Данилко Катерина Васильєва

Как отмечает Данилко, многие артисты «поубегали в основном из-за обычного страха». Певец также признался, что общался с телеведущим Максимом Галкиным, который также уехал в Израиль вместе с семьёй, но они с Аллой Пугачёвой действительно планировали отпуск, «тем более им отказали во всех рекламных контрактах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Алла Пугачёва опровергла слухи о своей эмиграции. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся», — высказалась она.

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