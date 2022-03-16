Вологда, , 18:45 — REGNUM В Вологде из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпала 20-летняя девушка. Спасти ее не удалось.

Окна дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщают Вести 35, трагедия случилась накануне, 15 марта, на улице Гагарина. Очевидцы вызвали медиков. Спасти вологжанку не удалось, она скончалась в карете скорой помощи.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Также в региональном СК отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске девочка выпала с девятого этажа и выжила.