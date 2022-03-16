Вологда, 16 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Вологде из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпала 20-летняя девушка. Спасти ее не удалось.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна дома

Как сообщают Вести 35, трагедия случилась накануне, 15 марта, на улице Гагарина. Очевидцы вызвали медиков. Спасти вологжанку не удалось, она скончалась в карете скорой помощи.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Также в региональном СК отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске девочка выпала с девятого этажа и выжила.