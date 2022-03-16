Донецк, 16 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Обстрелу украинских боевиков из БМ-21 «Град» подверглись вечером 16 марта Донецк, Горловка и посёлок Кременец в ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

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Так, в 18:15 мск десять ракет «Град» выпущено по Кременцу из населённого пункта Георгиевка.

Затем в 18:30 мск ВСУ открыли огонь по Донецку из Новомихайловки: выпущено 40 ракет. И по Горловке: из Кудрюмовки выпущено 20 ракет «Град».