Лима, , 18:56 — REGNUM Оползень в перуанском городе Патас уничтожил более 80 домов, более 20 человек пропали без вести. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Оползень 92.mchs.gov.ru

Трагедия произошла утром 15 марта. Склон холма, на котором стояли жилые здания, обрушился из-за проливных дождей. Армия и спасатели начали разбор завалов.

Подобный инцидент уже происходил в том же районе Патаса в 2009 году, когда под завалами домов погибли девять человек. Геологический институт Ingemmet тогда рекомендовал переместить дома подальше от оврага, но за 13 лет власти не предприняли защитных мер, допустив новую трагедию.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв наводнения в Бразилии продолжает расти