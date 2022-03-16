Казань, 16 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. 16 марта на официальном сайте казанского «Рубина» объявил о переходе 23-летнего атакующего полузащитника сборной Дании Андерса Дрейера в «Мидьюлланн». Футболист проведет в датском клубе остаток сезона.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

В текущем сезоне Андерс Дрейер принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Дрейер перешел в «Рубин» 28 августа 2021 года из «Мидьюлланна» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

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