Сыктывкар, 16 марта 2022, 18:34 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба сегодня, 16 марта, дал старт благотворительному марафону «Мы — наследники Великой Победы», сообщает правительство республики.
В ходе марафона организации и жители республики жертвуют посильные для них суммы на нужды ветеранов. На эти деньги приобретается мебель, бытовая техника, оказывается материальная помощь ветеранам, реставрируются памятники и монументы павшим в годы войны.
По данным республиканского правительства, в Коми проживают 2 338 ветеранов Великой Отечественной войны, 1728 «тружеников тыла» и 27 361 гражданин категории «дети войны».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми направили обращение к федеральным органам власти с просьбой освободить ветеранов от уплаты налогов за подарки.