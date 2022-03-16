Сыктывкар, 16 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба сегодня, 16 марта, дал старт благотворительному марафону «Мы — наследники Великой Победы», сообщает правительство республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран

В ходе марафона организации и жители республики жертвуют посильные для них суммы на нужды ветеранов. На эти деньги приобретается мебель, бытовая техника, оказывается материальная помощь ветеранам, реставрируются памятники и монументы павшим в годы войны.

«Создание достойного уровня жизни для наших ветеранов — вопрос, который взят на особый контроль. Правительству региона необходимо оперативно выполнять все взятые на себя социальные обязательства в отношении ветеранов, тружеников тыла, граждан категории «дети войны». Очень важно обеспечить им заботу и комфорт не только во время проведения праздничных мероприятий, но и в повседневной жизни», — отметил Уйба.

По данным республиканского правительства, в Коми проживают 2 338 ветеранов Великой Отечественной войны, 1728 «тружеников тыла» и 27 361 гражданин категории «дети войны».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми направили обращение к федеральным органам власти с просьбой освободить ветеранов от уплаты налогов за подарки.