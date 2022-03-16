Румыния, 16 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Студентка технического колледжа им. Александру Папиу-Илариана из города Залэу (северо-запад Румынии) выиграла в престижной международной математической олимпиаде, посвященной числу π. Об этом 16 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из х∕ф «Михайло Ломоносов». Реж. Александр Иванов. 1955. СССР Константин Адашевский в роли математика Леонарда Эйлера

Согласно официальной информации, 19-летняя Камелия Мурешан смогла запомнить и назвать сразу 199 символов, идущих в числе π после известных каждому «3,14». При этом участница состязания выразила готовность продолжать называть соответствующие цифры даже после установления указанного рекорда.

Олимпиада проводилась в режиме онлайн в десятках стран мира. Румыния была представлена школьниками, студентами и их преподавателями из крупнейших средних и высших учебных заведений страны.