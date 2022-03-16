Вашингтон, 16 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и их сателлиты из блока НАТО направили Украине мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства, сообщает 16 марта CNN со ссылкой на неназванного чиновника из администрации США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«США и их союзники по НАТО уже направляют на Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в ее противовоздушной обороне. По словам высокопоставленного чиновника США, это мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14», — указано в сообщении.

Речь идёт о поставках зенитно-ракетных комплексов «Оса», ранних модификациях ЗРС С-300 и ПЗРК «Стрела».

По утверждению CNN, эти системы дадут Украине возможность бороться с крылатыми ракетами.

«По словам высокопоставленного представителя США, системы получены от стран-партнеров НАТО и сейчас находятся «в пути», — уточняет телеканал.