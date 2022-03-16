Ижевск, , 18:28 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Глазова, который обвинялся по статье о ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

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Установлено, что в январе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в единую станцию Службы гражданской защиты Удмуртии и сообщил о готовящемся взрыве жилого дома в переулке Светлом. На место возможного происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Таким образом подсудимый дезорганизовал работу экстренных служб.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы и ряда других ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года уроженца республики Саха осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в Уфе. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы.

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