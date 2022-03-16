Лос-Анджелес, США, , 18:46 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян «не в восторге» от идеи, что её бывший муж, рэпер Канье Уэст (Йе), и новый возлюбленный, комик Пит Дэвидсон встретятся лично. Об этом 16 марта пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

«Ким предпочитает держать Канье и Пита как можно дальше друг от друга, она на самом деле не хочет, чтобы они встречались лицом к лицу, потому что она беспокоится, что это может быть полной катастрофой», — говорит инсайдер издания. Он также отметил, что семья модели «всё ещё любит» Канье Уэста, поэтому «обеспокоена тем, что он теряет самообладание в последнее время», а также «злится на то, как он ведет себя по отношению к Ким».

Ранее Канье Уэст раскритиковал Кардашьян в своих социальных сетях, после чего за неё вступился Пит Дэвидсон. Он попросил рэпера «успокоиться» и «повзрослеть», а также предложил ему поговорить как «мужчина с мужчиной».

Читайте ранее в этом сюжете: Кайли Дженнер рассказала о «непростом» восстановлении после рождения сына