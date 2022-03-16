Архангельск, 16 марта 2022, 18:25 — REGNUM Страны Запада ведут полномасштабную антироссийскую информационную войну в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом на совещании в правительстве региона заявил губернатор Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба ведомства.
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По его словам, ключевой и наиболее достижимой мишенью этой политики становятся подростки и молодежь.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума ввела уголовное наказание за фейки о Вооруженных силах России.