Архангельск, , 18:25 — REGNUM Страны Запада ведут полномасштабную антироссийскую информационную войну в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом на совещании в правительстве региона заявил губернатор Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба ведомства.

Джоаккино Тома. Маленькие патриоты. 1862

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По его словам, ключевой и наиболее достижимой мишенью этой политики становятся подростки и молодежь.

«Сегодня наше молодое поколение, будучи активными пользователями различных цифровых платформ и сервисов, сталкивается с огромным количеством дезинформации, которая на них сыпется. И на самом деле, наверное, одно из важнейших направлений нашей современной жизни — это научить наших молодых людей, а может быть, даже и самих себя научить, отличать правдивую информацию от откровенной лжи, которая идет в таком огромном объеме в отношении нашей страны и нашей армии», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума ввела уголовное наказание за фейки о Вооруженных силах России.