Манчестер, Великобритания, , 18:24 — REGNUM Как сообщает издание The Daily Mail, руководство «Манчестер Сити» готово платить 21-летнему таранному форварду дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлингу Холанду 600 тысяч евро в неделю (30 миллионов евро за сезон).

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

По информации источника, горожане уже предложили норвежскому нападающему контракт. В случае перехода Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком в Английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне Холанд принял участие в пятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА центрфорвард забил три гола в трех матчах группового этапа.

Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.