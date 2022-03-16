Манчестер, Великобритания, 16 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Daily Mail, руководство «Манчестер Сити» готово платить 21-летнему таранному форварду дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлингу Холанду 600 тысяч евро в неделю (30 миллионов евро за сезон).

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, горожане уже предложили норвежскому нападающему контракт. В случае перехода Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком в Английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне Холанд принял участие в пятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА центрфорвард забил три гола в трех матчах группового этапа.

Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.