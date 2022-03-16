Мариуполь, ДНР, , 18:25 — REGNUM За день 16 марта ещё 102 человека, в том числе 16 детей, эвакуированы из города Мариуполя (ДНР) и населённых пунктов его пригородной зоны, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Из города Волноваха (ДНР) эвакуированы ещё два человека. Эвакуация проведена в период с 08:00 до 18:00 мск.

Эвакуированных доставили в специально созданный пункт оказания помощи, который развернут силами МЧС республики в Безыменном Новоазовского района.

Добавим, что, в рамках российской спецоперации на Украине, за сутки 15 марта из Мариуполя и его пригородов эвакуированы 312 человек.

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