Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM Доходы бюджета Нижнего Новгорода за два первых месяца 2022 года составили 4,9 млрд рублей, а расходы — 6,2 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента финансов мэрии столицы Приволжья Юрий Мочалкин на заседании профильной комиссии городской думы.

Нижний Новгород

По словам чиновника, собственные доходы муниципалитета за январь-февраль нынешнего года сложились на уровне 2,4 млрд рублей, а сумма межбюджетных трансфертов достигла 2,5 млрд рублей.

Представитель мэрии отметил, что самые крупные траты городской казны в этот период связаны с финансированием социального сектора — в эту сферу направили 3,8 млрд рублей или 62% от общей суммы расходов нижегородского бюджета.

Также стало известно о том, что на сферу жилищно-коммунального хозяйства в Нижнем Новгороде с начала года успели потратить 994 млн, на содержание дорог — 628 млн, на поддержку транспортных предприятий — 254 млн рублей.