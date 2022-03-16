Нижний Новгород, 16 марта 2022, 18:24 — REGNUM Доходы бюджета Нижнего Новгорода за два первых месяца 2022 года составили 4,9 млрд рублей, а расходы — 6,2 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента финансов мэрии столицы Приволжья Юрий Мочалкин на заседании профильной комиссии городской думы.

Нижний Новгород
Нижний Новгород

По словам чиновника, собственные доходы муниципалитета за январь-февраль нынешнего года сложились на уровне 2,4 млрд рублей, а сумма межбюджетных трансфертов достигла 2,5 млрд рублей.

Представитель мэрии отметил, что самые крупные траты городской казны в этот период связаны с финансированием социального сектора — в эту сферу направили 3,8 млрд рублей или 62% от общей суммы расходов нижегородского бюджета.

Также стало известно о том, что на сферу жилищно-коммунального хозяйства в Нижнем Новгороде с начала года успели потратить 994 млн, на содержание дорог — 628 млн, на поддержку транспортных предприятий — 254 млн рублей.