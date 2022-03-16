Москва, , 18:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп в ходе телефонного разговора обсудили развитие межпарламентских отношений России и Турции.

Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Госдумы.

Так, Володин напомнил, что Россия представила США и НАТО свои предложения по глобальной безопасности, которые были отвергнуты.

Он также рассказал турецкому коллеге о целях специальной военной операции на территории Украины.

«Речь идет о демилитаризации и денацификации страны. Украина должна стать свободной, демократической, внеблоковой. Это единственный путь избежать гуманитарной катастрофы и гибели огромного количества людей», — отметил спикер Госдумы.

Кроме того, Володин сообщил Мустафе Шентопу, что Государственная дума инициировала создание комиссии по проведению парламентского расследования о деятельности биолабораторий на Украине, наличие которых подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Парламентарии хотят знать, в каких целях они были созданы и какие задачи решали.

Володин также проинформировал своего коллегу об обстреле 14 марта мирных жителей Донецка ракетой «Точка-У».

В завершении разговора Володин подчеркнул, что «в самые непростые времена диалог с турецкой стороной продолжался, позиция России находила понимание, и это могло бы быть примером для других стран».

Стороны договорились о подготовке в ближайшее время заседания межпарламентской комиссии высокого уровня на территории Турции.