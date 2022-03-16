Вашингтон, 16 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. США обещают в 2022 году выделить еще $585 млн на гуманитарную помощь жителям Йемена, сообщает 16 марта Reuters.

Whitehouse.gov Джо Байден и Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении новой помощи во время онлайн-конференции. Он также призвал ООН выделить порядка $4,3 млрд на дополнительную помощь.

В свою очередь Европейский союз обещал предоставить $407,4 млн, а Великобритания выделить 88 миллионов фунтов стерлингов.