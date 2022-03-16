Москва, 16 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обозначил курс на новую экономическую политику, программа «Новый НЭП» находит поддержку, отметил лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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«В его основе — максимальная свобода предпринимательства. Кризис можно обернуть себе во благо. Воспользоваться ситуацией и укрепить национальные рынки. На экономическую войну Запада мы ответим максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы», — рассуждает Нечаев в телеграм-канале.

Сегодня к этим словам добавились уточнения, указал он.

«Госрегулирование цен недопустимо: вместо этого нужно увеличить предложение товаров. Мы форсируем импортозамещение. Воссоздадим разорванные торговые и финансовые цепочки. А регионам дадим больше полномочий по поддержке граждан. Подписываюсь под каждым словом», — отметил лидер партии.

В словах лидера России он видит поддержку программы «Новый НЭП».

«Каждый день мы ставим галочки напротив пунктов программы «Новый НЭП». Скоро поставим ещё несколько. Счёт идёт на дни, поэтому нам нужно действовать слаженно и решительно. Это залог победы», — заключил Нечаев.

Как сообщало ранее, президент России Путин провел совещание с членами правительства РФ по ситуации в экономике на фоне санкций.