Бергамо, Италия, 16 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» из Бергамо и сборной России по футболу Алексей Миранчук пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с леверкузенским «Байером».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

16 марта пресс-служба «Аталанты» опубликовала заявку команды на матч еврокубка, в которую не попал 26-летний россиянин.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива». Клуб Серии А заплатил за российского футболиста 14,5 миллиона евро.