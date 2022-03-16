Ясиноватая, ДНР, 16 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Обстрелу из артиллерийских орудий ВСУ подвергся город Ясиноватая (ДНР) вечером 16 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Wikimedia Ясиноватая

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В 16:30 мск по Ясиноватой из населённого пункта Авдеевка украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм, а в 17:00 мск — ещё десять. В 17:45 мск ВСУ обстреляли из тяжёлой артиллерии посёлок городского типа Гольмовский: по нему выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, обстрелу из тяжёлых миномётов ВСУ подвергся посёлок городского типа Пантелеймоновка (ДНР): из населённого пункта Троицкое боевики в 16:30 мск выпустили четыре мины калибра 120 мм.