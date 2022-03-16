Афины , , 18:11 — REGNUM 32-летний украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», близок к переходу в греческий футбольный клуб АЕК. Об этом 16 марта сообщило издание Iapopsi.

Ярослав Ракицкий Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ракицкий покинул «Зенит» 2 марта 2022 года, расторгнув контракт с «сине-бело-голубыми». Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Защитник выступал за санкт-петербургскую команду с 28 января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракицкий принял участие в 23-х матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.