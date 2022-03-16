Вашингтон, 16 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В США за февраль выросла стоимость импорта на фоне значительного роста цен на нефть и продукты питания. Данные указывают, что инфляция еще некоторое время продолжит усложнять жизни американцев, сообщает 16 марта Reuters.

Добыча сланцевой нефти в США

Согласно данным министерства труда США, цены на импорт в феврале выросли на 1,4% после роста на 1,9% в январе, а рост в годовом выражении составил 10,9%. При этом экономисты прогнозировали, что цены на импорт, за исключением тарифов, поднимутся на 1,5%.

Отметим, что в отчете минтруда США не предоставляются данные о росте цен на нефть и такие товары, как пшеница, после начала украинского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, розничные продажи в США выросли в феврале на фоне подорожания бензина и продуктов питания.