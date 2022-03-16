Пекин, , 18:43 — REGNUM Американскому кинокомиксу «Бэтмен» прогнозируют неудачный старт в китайском прокате. Соответствующую информацию приводит The Hollywood Reporter 16 марта.

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

Так, по прогнозам экспертов, картина сумеет собрать от $15 до $20 млн в премьерные выходные. Причиной возможного провала фильма в прокате могут стать новые вспышки COVID-19 на территории Китая.

Напомним, что премьера «Бэтмена» в США состоялась 4 марта 2022 года. Режиссёром кинокомикса выступил Мэтт Ривз («Монстро»)

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Вечных» прокомментировала реакцию критиков и зрителей на фильм