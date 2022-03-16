Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП с участием «Газели» и трех других автомобилей на Софийской улице в Петербурге. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП на юге города. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)



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ДТП произошло 16 марта в 15:45 мск у дома 8 по улице Софийской. 56-летний водитель «Газели» не справился с управлением и наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль «Валдай». После чего машину откинуло на полосу встречного движение, где «Газель» столкнулась с автомобилями Volkswagen и Subaru.

«В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия, 46-летняя водитель автомобиля Subaru госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.