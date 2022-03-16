Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Ростовской области на выплаты малоимущим семьям выделено почти 75 млн рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в своём телеграм-канале 16 марта.

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«Подписал распоряжение о выделении более 74,7 млн рублей для оказания в марте адресной социальной помощи малоимущим семьям», — уточнил глава региона.

По его словам, с начала 2022 года на выплаты малоимущим семьям было направлено около163млн рублей. Материальную поддержку получили 17,4тыс. донских семей.