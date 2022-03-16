Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Пентагон намерен запросить у корпорации Lockheed Marti, крупнейшим клиентом которой является американское правительство, 61 самолет F-35, что на 33 меньше, чем планировалось ранее, сообщает 16 марта Bloomberg со ссылкой на источники.

«Министерство не может разглашать конкретных деталей до тех пор, пока не будет опубликован президентский бюджет на 2023 финансовый год», — заявил представитель Пентагона.

Отметим, что на ранних торгах акции крупнейшего в мире оборонного подрядчика Lockheed Martin снизились на 3,4%.

Ожидается, что президент США Джо Байден попросит Конгресс выделить $700 млрд на оборонный бюджет на следующий финансовый год. В 2022 году оборонный бюджет составил $778 млрд.