Вашингтон, 16 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Пентагон намерен запросить у корпорации Lockheed Marti, крупнейшим клиентом которой является американское правительство, 61 самолет F-35, что на 33 меньше, чем планировалось ранее, сообщает 16 марта Bloomberg со ссылкой на источники.

F-35

«Министерство не может разглашать конкретных деталей до тех пор, пока не будет опубликован президентский бюджет на 2023 финансовый год», — заявил представитель Пентагона.

Отметим, что на ранних торгах акции крупнейшего в мире оборонного подрядчика Lockheed Martin снизились на 3,4%.

Ожидается, что президент США Джо Байден попросит Конгресс выделить $700 млрд на оборонный бюджет на следующий финансовый год. В 2022 году оборонный бюджет составил $778 млрд.